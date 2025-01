Europees Parlement wil debat over bemoeienis Musk

Fractievoorzitter Iratxe García Pérez van de sociaaldemocraten noemt op X misbruik van sociale netwerken, nepnieuws en haatzaaierij „nieuwe gevaren die onze democratieën bedreigen”. De fractie wil in het debat onder meer van de Europese Commissie horen of de recente uitspraken van Musk in strijd zijn met de digitale wetgeving van de Europese Unie. „Wij zullen ons uiterste best doen om onze burgers en de Europese democratie te verdedigen”, schrijft ze op X.

De Amerikaanse miljardair Musk is eigenaar van X. De afgelopen tijd uitte hij onder meer via X kritiek op een aantal Europese politici. Eind december sprak hij in een opiniestuk in de Duitse krant Welt am Sonntag zijn steun uit voor de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

De Duitse regering heeft hem daarop beschuldigd van inmenging in en beïnvloeding van de Bondsdagverkiezingen die in februari worden gehouden. Eerder deze week uitte de Franse president Emmanuel Macron kritiek op Musk. Woensdag heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez naar Musk uitgehaald.

De Europese Commissie wil al twee dagen niet ingaan op vragen van journalisten over de Europese bemoeienis van Musk. „Het is een politieke keuze om het politieke debat hierover niet verder aan te wakkeren”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie dinsdag.