Volgens Oekraïense media zoals RBC Ukraine en The Kyiv Independent is industrie geraakt bij de aanval. Zaporizja ligt op zo’n 25 kilometer van de frontlijn in het zuiden van Oekraïne en wordt regelmatig beschoten.

Oekraïne zegt zelf afgelopen nacht een aanval te hebben uitgevoerd op een oliedepot in het Russische Engels, op ongeveer 600 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. Volgens Kyiv is het oliedepot, dat zou worden gebruikt door de Russische luchtmacht, in brand gevlogen. De Russische gouverneur van dat gebied sprak over een „massale droneaanval” en heeft de noodtoestand uitgeroepen. Twee brandweerlieden zouden zijn omgekomen.