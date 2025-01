Hoe bereik je als christen 1,5 miljoen mensen in één dag? Door bij Joe Rogan aan tafel te gaan zitten

Met bijna 19 miljoen volgers is YouTubekanaal PowerfulJRE een gewild platform voor mensen die hun standpunt met een groot publiek willen delen. Podcastgastheer Joe Rogan heeft inmiddels ruim 2000 afleveringen op zijn naam staan, die vaak honderdduizenden keren zijn bekeken. Oud-president Donald Trump, Democratisch senator Bernie Sanders en atheïst Richard Dawkins schoven al eens aan bij de presentator.

Rogan is naar eigen zeggen een liefhebber van „oude geschiedenis, maar ook van de belachelijkste samenzweringstheorieën over de oudheid”. Wesley Huff kwam bij Rogan in beeld nadat hij met youtuber Billy Carson debatteerde over wat Carson zeven maanden eerder gezegd had toen hij bij Rogan te gast was.

Mythe

Tijdens dat debat beweerde Carson onder andere dat het scheppingsverhaal in Genesis bijna woord voor woord gekopieerd is van Enoema Elisj, een Babylonische scheppingsmythe. Huff veegde zodanig de vloer aan met Carsons argumenten, dat Carson naderhand dreigde met een proces om het debat offline te halen.

Huff wist waar hij over sprak. Hij studeerde onder meer aan de christelijke Tyndale University in Toronto en is promovendus Nieuwe Testament en de oorsprong van het christendom aan de universiteit van Toronto. Verder is hij directeur van de christelijke organisatie Apologetics Canada voor de regio Ontario en Quebec.

De in Pakistan geboren Huff komt uit een zendingsfamilie en is een verre neef van de bekende zendeling David Livingstone. Volgens zijn website is zijn interesse in het christelijk geloof en de dialoog met andere godsdiensten „verstevigd” als gevolg van een „wonderlijke genezing” van verlamming in zijn kinderjaren, „veel studie en zelfreflectie”.

Opstanding

Naar dat geloof vroeg podcastgastheer Rogan in de betreffende aflevering. „De opstanding van Jezus is hoogst ongebruikelijk. Je hebt te maken met een ongeletterde bevolking, duizenden jaren aan tijd en een mondelinge traditie. En wij praten er nu over. Voor een intelligent, seculier persoon is het moeilijk om zelfs maar de mogelijkheid dat iemand sterft en weer tot leven komt in overweging te nemen”, aldus Rogan.

„De evangeliën zijn geschreven in de tijd van de ooggetuigen”, reageert Huff in de podcast. „Je kon checken of het beschrevene waar was. En Jezus was niet schijndood. Zelfs atheïstische geleerden zeggen: Als we íéts weten over Jezus, dan is het dat Hij onder Pilatus de kruisdood stierf. Hij verscheen aan Zijn discipelen en later aan meer dan 500 mensen tegelijk. Zij konden dus verifiëren wat de discipelen zeiden.”

Zoekende

„Velen zagen een ontwikkeling in Rogans houding tegenover Jezus”, zegt de christelijke youtuber Ruslan Karaoglanov in reactie op Huffs gesprek met Rogan. „Hij is nog steeds zoekende. Veel christenen vonden dat Rogan een christen bij zijn podcast moest uitnodigen die op heldere wijze het Evangelie uitlegt en het historische bewijs voor Jezus’ opstanding uiteenzet. Ik denk dat dit een gebedsverhoring is.”