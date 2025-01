Mogelijk drukke ochtendspits in zuidoosten door sneeuwval

In de nacht van woensdag op donderdag wordt in de provincies Gelderland en Noord-Brabant code geel van kracht, waarmee het KNMI aangeeft dat er kans is op gevaarlijk weer. Het weerinstituut waarschuwt voor gladheid door sneeuwval, plaatselijk kan er 2 tot 5 centimeter vallen.

In Limburg gaat code geel woensdagavond al in. Daar, en dan met name in het zuiden van de provincie, rekent het KNMI op een sneeuwdek tot 8 centimeter.

De ANWB verwacht niet dat de sneeuwval woensdagavond in het zuiden van het land invloed heeft op de spits, omdat die dan al voorbij is. In de loop van woensdagavond wordt mogelijk duidelijker in welke mate de ochtendspits in het zuidoosten wordt beïnvloed door de verwachte sneeuw.