Szabó: van belang dat Meta EU-regels tegen nepnieuws volgt

Binnenland

Technologiereus Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, moet zich in de Europese Unie houden aan wetgeving die bedoeld is om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan. Dat laat staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) via een woordvoerder weten. Hij noemt het van belang dat het bedrijf de „Europese spelregels” volgt.