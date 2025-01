Nederland houdt conferentie over betere naleving sancties

Binnenland

Den Haag is volgende week gastheer van een internationale conferentie over betere naleving van sancties, zoals die tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne in 2022. Door beleidsmakers, juridische experts, financiële instellingen en bedrijven samen te brengen, hoopt minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) te bereiken dat dergelijke strafmaatregelen „beter uitvoerbaar en effectiever” worden.