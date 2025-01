Door de krachten te bundelen hopen we het christelijk reformatorisch onderwijs in Schotland nog beter te kunnen steunen. Dat is nodig omdat het christelijk reformatorisch onderwijs groeit in Schotland. De Schotse overheid bekostigt de scholen niet, daarom hebben ze onze steun hard nodig.

Wij ondersteunen samen inmiddels vijf scholen: in Edinburgh, Glasgow, Inverness, Aberdeen en Stornoway. Ook in andere plaatsen in Schotland zijn nieuwe scholen in ontwikkeling. Uw steun en gebed is daarbij van groot belang. We willen u die ons afgelopen jaren gesteund heeft hartelijk bedanken!