De top in Helsinki is georganiseerd door Finland en Estland. Behalve Rutte schuiven ook de regeringsleiders van Duitsland, Polen, Zweden, Denemarken, Letland en Litouwen aan, laat de Finse president Alexander Stubb weten. Ook Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) is erbij.

De ingelaste bijeenkomst gaat over „de veiligheid van de Oostzee-regio, in het bijzonder maatregelen die nodig zijn om de onderzeese infrastructuur te beveiligen”, zegt Stubb. Het overleg „zal zich richten op het versterken van de aanwezigheid van de NAVO in de Oostzee en het aanpakken van de dreiging die de Russische schaduwvloot vormt”. De NAVO kondigde vorige maand al aan versterkingen te sturen om de Oostzee, omringd door NAVO-landen, en ook de toegangsroute tot Russische havens als Sint-Petersburg en Kaliningrad, beter te bewaken.

De Oostzeelanden houden vaak ongeregistreerde oude Russische tankers van de zogenoemde schaduwvloot verantwoordelijk voor het onklaar maken van meerdere stroom- en communicatiekabels op de zeebodem. Dat lijkt steeds vaker te gebeuren.