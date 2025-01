Europese Commissie neemt nog geen stappen tegen Meta

Buitenland

De Europese Commissie neemt nog geen maatregelen tegen Meta dat gaat stoppen met het gebruik van factcheckers in de Verenigde Staten. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag gezegd. De Commissie geeft geen specifiek commentaar op „iets dat in de VS gebeurt”, zei de woordvoerder. Pas als Meta ook in de Europese Unie met factcheckers wil stoppen, komt de Europese Commissie in beeld.