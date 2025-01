Binnenland

Het Varend Corso in de gemeente Westland wordt drie weken vervroegd, omdat het bloemencorso anders te dicht op de NAVO-top in Den Haag zit. Het driedaagse evenement stond gepland voor 20, 21 en 22 juni, maar vindt nu plaats in het weekend na Hemelvaart (30 en 31 mei en 1 juni).