Man die Cybertruck liet ontploffen gebruikte ChatGPT voor explosie

Buitenland

De man die in de Tesla Cybertruck zat die op nieuwjaarsdag voor een Trump Hotel in Las Vegas ontplofte, gebruikte de populaire chatbot ChatGPT om de explosie te plannen, vertelden functionarissen dinsdag aan verslaggevers. De verdachte zou ChatGPT hebben gebruikt om te achterhalen hoeveel explosief er nodig was om de ontploffing te veroorzaken.