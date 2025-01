Bosbrand Los Angeles raast door wijk, duizenden evacuaties

Buitenland

Duizenden inwoners van de chique wijk Pacific Palisades in de Amerikaanse stad Los Angeles zijn dinsdag geëvacueerd in verband met een verwoestende brand die door de wijk raast, schrijft de Los Angeles Times. De brand brak rond 10.30 uur uit en werd vervolgens door hevige windstoten aangewakkerd waardoor de brand grote vormen aannam. In de middag zou de brand meer dan 700 hectare beslaan.