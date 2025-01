Albert Heijn haalt witte bollen uit schappen om verkeerd etiket

Binnenland

Albert Heijn haalt per direct zakken met witte bollen uit de winkels omdat daar mogelijk een verkeerd etiket op is geplakt. Op de verpakkingen van de bollen in kwestie wordt het allergeen soja niet vermeld op de ingrediëntenlijst, terwijl dat er wel in zit. De supermarktketen roept mensen met een soja-allergie op om de witte bollen niet te eten en ze terug te brengen naar de Albert Heijn-winkel.