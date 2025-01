In het afgelopen jaar zijn er 51 meldingen van straatintimidatie geregistreerd in de stad, met name in de zomermaanden. Dat komt overeen met eerdere jaren, en het is volgens Den Haag ook vergelijkbaar met andere gemeenten. Het aantal meldingen is te klein om trends te ontdekken of bepaalde plekken te vinden waar mensen meer risico lopen, meldt de gemeente.

Mensen die straatintimidatie willen melden, kunnen dat voortaan bij de politie doen, maar ook bij Discriminatie.nl. Dit geldt bijvoorbeeld voor lhbtqia’ers en voor „inwoners met zichtbare geloofsovertuiging”.