Gelderse commissaris hamert op beschermen democratie

Volgens de commissaris van de Koning stijgt het aantal mensen dat persoonlijke beveiliging nodig heeft al jaren en neemt de ernst van incidenten rond lokale politici toe. „Dat hebben we de afgelopen tijd ook in Gelderland kunnen zien, waar een gemeente zich gedwongen heeft gezien een raadsvergadering geen doorgang te laten vinden, waar raadsvergaderingen zonder publiek moesten plaatsvinden en waar raadsleden en gemeentebestuurders werden bedreigd en geïntimideerd”, zei Lenferink. „Dat is natuurlijk volkomen onacceptabel. Het ondergraaft de democratie en dat mogen we niet laten gebeuren.”

Lenferink doelde onder meer op een geweldsincident in de gemeente Montferland, waar onrust is ontstaan rond de komst van een asielzoekerscentrum. Twee gemeenteraadsleden werden vorige maand voorafgaand aan een vergadering over het azc met vuurwerk bekogeld door omstanders. In Winterswijk besloot de gemeente in november tot het einde van het jaar geen publiek meer toe te laten, omdat er „serieuze bedreigingen” waren binnengekomen. Waar die bedreigingen over gingen, is nog niet bekendgemaakt.

De Gelderse commissaris gaf aan het van groot belang te vinden dat bestuurders en politici zich bewust zijn van de toon waarop zij het debat voeren. „Gelukkig zie ik in de Gelderse Staten en in de meeste gemeenteraden goede omgangsvormen en daar mogen we blij mee zijn. Maar hier en daar wordt er wel erg goed naar de Tweede Kamer gekeken. We moeten er echter voor waken dat de grootste schreeuwers en de hardste vuisten onze democratie gaan domineren en dat de door velen gevoelde polarisatie een selffulfilling prophecy wordt.”