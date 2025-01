Binnenland

De problemen in de Maas nadat een schip dinsdagochtend was vastgelopen voor de ingang van het Julianakanaal, zijn voorbij. De gezonken duwbak van het schip, waarin kalksteen was geladen, is losgekomen van de bodem en weggesleept. Scheepvaart kan nu weer over de Maas varen tussen Ternaaien en Limmel en het kanaal over, meldt Rijkswaterstaat.