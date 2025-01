„De locatie waar het anker is gevonden, ligt langs de route van de Eagle S”, aldus de autoriteiten in een verklaring. De Finnen doen nog onderzoek naar de incidenten in de Oostzee.

De Eagle S is een vrachtschip dat vaart onder de vlag van de Cookeilanden en maakt volgens de EU deel uit van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Dat zijn tankers die Rusland gebruikt om internationale sancties te omzeilen.

Het schip vervoerde Russische olie toen het op de plekken voer waar kabels beschadigd raakten. De onderzoekers vermoeden dat het schip zijn anker over de bodem van de zee heeft laten slepen. De Finse politie toonde eerder al foto’s van de romp van het schip. Daarop was schade te zien die veroorzaakt zou zijn door de ketting van het anker.