„Ik heb spijt van alles wat ik heb gedaan”, zei de man. „We wilden heel graag samen een dochter, dat was de grootste wens van mijn vrouw.” Zijn echtgenote zei dat ze „een grote fout” had gemaakt.

De twee zochten bewust contact met Oekraïners die waren gevlucht voor de oorlog in hun land en hadden zich aangeboden voor hulp bij vertalingen. In maart 2024 drogeerden ze de twee Oekraïense vrouwen, zodat de man ze kon vermoorden. Ze dumpten het lichaam van de 51-jarige grootmoeder in een meer en de 27-jarige moeder van de baby werd verbrand. Daarna reden ze naar huis met de baby.

Een voorbijganger ontdekte het lichaam van de moeder de volgende dag en belde de politie. Na een week werd het koppel opgepakt. De baby is teruggebracht naar Oekraïne, waar ze bij haar tante woont. De advocaten van de tante willen dat het Duitse stel levenslang de gevangenis in gaat.