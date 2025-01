Het bezoek staat in het teken van samenwerking en „de hechte economische relatie” tussen Nederland en Kenia, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. „Nederland en Kenia trekken ook samen op om uitdagingen op het vlak van vrede, veiligheid, klimaatverandering en voedselzekerheid aan te pakken.” Het programma wordt later bekendgemaakt.

Het is de eerste keer dat de koning en koningin samen naar Kenia gaan. Voor Máxima is het echter geen onbekende bestemming. Zij was er eind vorig jaar nog in haar VN-functie.

Ook de Britse koning Charles en koningin Camilla waren recent in Kenia. Zij bezochten het land van 31 oktober tot en met 3 november. Het was het eerste bezoek van Charles aan een gemenebestland sinds hij koning van het Verenigd Koninkrijk is.