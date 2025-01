Wetenschappers: nieuwe borstimplantaten kunnen snel lekken

Ze hebben onderzoek gedaan en dat nu gepubliceerd in de uitgave British Journal of Cancer Research. Ze concludeerden dat siliconen borstprothesen vrijwel direct na plaatsing kunnen beginnen met de uitscheiding van de deeltjes. Tot nog toe is aangenomen dat alleen oudere borstprothesen, die jaren in het lichaam zitten, dergelijke lekkages vertonen ofwel „zweten”. Getroffen vrouwen melden dan bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. Volgens Kappel is het vervangen van oude implantaten door nieuwe dus geen oplossing. Het zweten gaat volgens haar met de nieuwe gewoon door en de effecten tellen op.

Het duo bekeek tussen 2018 en 2021 weefsel van zeven vrouwen die geen gezondheidsklachten hadden, maar ongelukkig waren met hun borstvergroting. Ze wilden weer van de implantaten af. In alle afgenomen weefsels werden moleculen gevonden waar ze niet horen, terwijl de implantaten niet stuk waren. De wetenschappers zagen dat al binnen drie weken na plaatsing siliconenmoleculen in het omringende bindweefselkapsel kunnen voorkomen en zich ook verder kunnen verspreiden. „Dit kapsel, een natuurlijke reactie van het lichaam, vormt zich als een soort bekledende laag rond de prothese”, leggen ze uit.

Ze bepleiten nader onderzoek. „Bezint eer gij begint”, houden ze kandidaten voor implantaten intussen voor. „Het beste is helemaal geen implantaat”, aldus Kappel.