Constantijn lanceert campagne die vaders aanzet tot voorlezen

De voorleessessie van het prinselijk paar is op 22 januari in de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs. Onderzoek toont aan dat moeders nog steeds een grotere rol spelen in de leesopvoeding. Zij lezen vaker voor en ondernemen vaker activiteiten zoals praten over boeken of samen naar de bibliotheek gaan.

Om vaders te inspireren, worden tijdens de Voorleesontbijten vaders en ouderduo’s uitgenodigd als voorlezers. De CPNB maakt op een later moment nog meer bekende vaders bekend die 22 januari gaan voorlezen.

Constantijn en Laurentien gaan voorlezen uit Rinus van Ingrid en Dieter Schubert, dat door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten is verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Het prentenboek gaat over de kleine neushoorn Rinus en zijn sterke en stoere opa.