Buitenland

De Duitse politie heeft in het voorbije jaar 22 mensen doodgeschoten. Dat is het hoogste aantal doden in deze eeuw, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van een eigen analyse. In 2023 werden tien mensen doodgeschoten, in 2022 elf en in 2021 acht. Mogelijk is dit zelfs het hoogste dodental sinds de Duitse eenwording in 1990.