Nieuw aanhoudingsbevel tegen Zuid-Koreaanse president Yoon

Buitenland

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol. Maandag was een eerste aanhoudingsbevel verlopen, zonder dat het gelukt was om Yoon op te pakken. Anticorruptieonderzoekers willen hem ondervragen over de militaire noodtoestand waarmee hij vorige maand mogelijk een staatsgreep wilde plegen.