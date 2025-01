De toename komt vooral door hogere energieprijzen, terwijl de prijzen in de dienstensector licht stegen. De kerninflatie in het eurogebied, waarin de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, bleef onveranderd op 2,7 procent.

Binnen de eurozone had Kroatië met 4,5 procent de hoogste inflatie. In Ierland was die met 1 procent het laagst. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van het eurogebied, kwam de inflatie uit op respectievelijk 2,8 en 1,8 procent.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand uit op 3,9 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

De inflatie in de eurozone is nu al drie maanden op rij aan het stijgen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. In september kwam de inflatie nog uit op 1,7 procent, waarmee die voor het eerst sinds april 2021 onder de doelstelling van de ECB lag.

Door het oplopende prijspeil kan de ECB mogelijk wat voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente, al wordt wel verwacht dat wordt doorgegaan met renteverlagingen. In december werd de rente in het eurogebied opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Dat was de vierde renteverlaging van 2024. Eind deze maand vergadert de centrale bank in Frankfurt opnieuw over de rente.