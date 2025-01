Een van in totaal vijf mensen vrij na politie-inval Rotterdam

De man die eerder nog niet was benoemd is 34 jaar en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast, net als een vrouw van 52 jaar uit Rotterdam. Onderzocht wordt wat hun rol was tijdens de politie-inval in de nacht van vrijdag op zaterdag. Analyse heeft de Rotterdamse vrouw van 27 jaar vrijgepleit van verdenkingen. De politie onderzoekt de beschieting van agenten en de Rijksrecherche bestudeert het handelen en schieten van de politie in de woning. Dinsdagmiddag beslist het Openbaar Ministerie in Rotterdam of de vrouw en man langer vastgehouden worden.

Bij die inval in Rotterdam kwam een 30-jarige man om het leven en een 29-jarige man raakte gewond. Beiden hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden in verband gebracht met de liquidatie van een 33-jarige man uit Amsterdam in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in de hoofdstad. Voor betrokkenheid bij die moord werd op vrijdagavond in Hoofddorp een 20-jarige man opgepakt. Deze twee verdachten worden dinsdag in Amsterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of zij langer blijven vastzitten.