AFM legt Saxo Bank 1,6 miljoen boete op om slordige administratie

Economie

Saxo Bank krijgt boetes van in totaal 1,6 miljoen euro voor de slordige administratie van klantgegevens bij de broker BinckBank, die in 2019 werd overgenomen door het Deense financiële concern. Volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) waren de fouten in de administratie zo ernstig dat het soms niet eens zeker was van wie bepaalde beleggingen of geldbedragen waren.