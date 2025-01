„Het is diep verontrustend dat we weer een jaarlijkse toename zien in het aantal mensen dat in Iran de doodstraf krijgt”, laat Türk in een verklaring weten. Hij stelt dat het „hoog tijd is” dat dit stopt. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten zegt onder alle omstandigheden tegen de doodstraf te zijn, omdat deze „onverenigbaar is met het fundamentele recht op leven” en bovendien het risico bestaat dat onschuldige personen worden geëxecuteerd.

De meeste mensen die in 2024 werden geëxecuteerd, waren veroordeeld voor drugsmisdrijven. Een deel van de terdoodveroordeelden was betrokken bij de protesten tegen het Iraanse regime in 2022. Volgens de Verenigde Naties werden ook meer vrouwen geëxecuteerd. In Türks verklaring staat dat in een enkele week in december veertig doodvonnissen werden voltrokken.