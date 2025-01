Schip vastgelopen op Maas, scheepvaartverkeer volledig gestremd

De duwbak van het schip, die geladen was met kalksteen, is gezonken. Rijkswaterstaat is ter plaatse bezig het probleem op te lossen.

In oktober vorig jaar botste een vrachtschip tegen een stuw op de Maas in Borgharen bij Maastricht, waarna het water maakte en zonk. Het losmaken van het schip duurde bijna een week.