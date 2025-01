De aardbeving had volgens de Chinese geologische dienst CENC een kracht van 6.8. Het epicentrum lag in de regio Tingri, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Mount Everest. De aardbeving was ook voelbaar in buurlanden Nepal, Bhutan en India.

De Chinese president Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot intensieve reddingsoperaties. Volgens staatspersbureau Xinhua worden meer dan 1500 reddingswerkers en hulpgoederen zoals tenten en dekens naar het rampgebied gestuurd.