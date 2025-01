Minister wil voor NAVO-top oplossing voor problemen met C2000

Binnenland

De oorzaak van de grote communicatiestoring die het werk van de hulpdiensten ernstig bemoeilijkte tijdens de nieuwjaarsnacht, moet „gevonden en opgelost” zijn voor de NAVO-top die in juni in Den Haag wordt gehouden. Dat schrijft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij hamert daarin ook op het belang van een goede terugvaloptie.