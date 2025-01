Vuurwerkverbond: niet vuurwerk maar gebrek aan gezag is probleem

„Niet alleen met oud en nieuw worden politieagenten bekogeld en belaagd. We zien hetzelfde gedrag bij voetbalwedstrijden, demonstraties en willekeurige incidenten in het dagelijkse straatbeeld”, zegt Jeffrey Peters, woordvoerder van de stichting. „Het geweld tegen hulpverleners is helaas een breed en structureel probleem in Nederland geworden. Een verbod op legaal siervuurwerk gaat het fundamentele gebrek aan respect voor gezag niet oplossen.”

Onder meer de politie pleitte in de nasleep van de afgelopen jaarwisseling weer voor een landelijk vuurwerkverbod. Maar daarmee worden volgens HVLV vooral burgers geraakt die zich wel aan de regels houden. De stichting vraagt daarom om „strengere handhaving en een aanpak van de onderliggende oorzaken” en roept de politiek en samenleving op om hier een „eerlijker debat” over te voeren. „Waar is het debat over opvoeding, sociale controle en het gebrek aan handhaving van bestaande normen en waarden?”

HVLV zegt de zorgen van de politie „volledig” te begrijpen, maar meent dat de oplossing voor de jaarwisselingsproblematiek nu in de verkeerde hoek wordt gezocht. „De jaarwisseling is al decennia een feest van saamhorigheid en traditie”, aldus Peters. „Laten we die traditie niet vernietigen door de focus verkeerd te leggen.”