Groothandelaar Sligro vooral door tabakverkoop gegroeid in 2024

Economie

Groothandelsbedrijf Sligro is vorig jaar vooral gegroeid dankzij de tabaksverkoop in Nederland. Hoewel het Veghelse bedrijf al was gestopt met de verkoop van sigaretten en andere rookwaren aan veel winkeliers, ging de verkoop aan tankstations nog door. Daar haalden Nederlanders steeds meer tabak, nu de verkoop daarvan in supermarkten en de horeca is verboden.