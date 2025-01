VS zetten ook accumaker CATL op lijst ‘militaire’ bedrijven China

De nieuwe lijst wordt dinsdag gepubliceerd. Een plek op de lijst heeft geen juridische gevolgen voor de bedrijven. Wel hebben bedrijven rechtszaken aangespannen omdat zij erin stonden. Ook kan een plek in de lijst de reputatie van een bedrijf aantasten en Amerikaanse bedrijven ontmoedigen zaken te doen met een organisatie.

CATL is een van de grootste accuproducenten ter wereld en maakt meer dan een derde van de wereldwijd verkochte batterijen voor elektrische voertuigen. Accu’s van CATL zitten in auto’s van bijvoorbeeld Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda en Hyundai. Tencent is bekend van onder meer de populaire games Dungeon & Fighter Mobile, Honor of Kings en Peacekeeper Elite en bezit ook de superapp WeChat. Met die app kunnen gebruikers allerlei zaken regelen, zoals bankieren en winkelen.

Tencent en CATL vinden dat zij onterecht in de lijst zijn gekomen. Een woordvoerder van Tencent noemt het „duidelijk een fout” en zegt dat het internet- en gamebedrijf geen militair bedrijf of leverancier is. Tencent wil samenwerken met het Amerikaanse ministerie van Defensie om „eventuele misverstanden” aan te pakken.

Op de aandelenbeurzen in China gingen Tencent en CATL dinsdag omlaag nadat hun plek op de lijst bekend was geworden. In Hongkong daalde Tencent ruim 7 procent en CATL zakte meer dan 2 procent in Shenzhen.