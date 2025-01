De hogere inflatie is het gevolg van iets harder gestegen prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Dat geldt ook voor de prijzen in de dienstensector. Energie werd eveneens duurder, na een lichte daling van de energieprijzen in november. In dat cijfer zijn ook motorbrandstoffen meegenomen.

Het CBS zegt ook dat over heel 2024 een inflatie in Nederland werd gemeten van gemiddeld 3,3 procent. Dat was 3,8 procent in 2023.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese geharmoniseerde rekenmethode steeg in december naar 3,9 procent, van 3,8 procent een maand eerder. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

Later op de dag worden ook inflatiecijfers van de eurozone gepubliceerd door statistiekbureau Eurostat. De inflatie in het eurogebied was in november nog 2,2 procent.

De Nederlandsche Bank (DNB) zei vorige maand nog dat de Nederlandse inflatie de komende jaren waarschijnlijk hoger blijft dan in het eurogebied als geheel. Volgens DNB komt dat doordat de lonen hier de laatste tijd nog vrij hard omhooggaan. Ook worden de prijzen gestuwd door belastingen.

De Europese Centrale Bank (ECB) is de rente aan het verlagen om de economie van het eurogebied te ondersteunen. In december werd de rente opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Dat was de vierde renteverlaging van 2024. Naar verwachting gaat de ECB dit jaar verder met het verlagen van de rente.