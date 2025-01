De besmette persoon was zelf niet in Afrika geweest, waar het virus rondwaart sinds een uitbraak in Democratische Republiek Congo (DRC). „De persoon had wel contact gehad met twee mensen die recent waren teruggekeerd uit Centraal-Afrika. Onderzoek moet uitwijzen hoe besmetting heeft plaatsgevonden”, meldt het ministerie, dat ook bron- en contactonderzoek doet.

Eerder was de variant clade I in Europa al vastgesteld bij enkele personen in onder meer Duitsland, België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen zomer riep de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de noodsituatie uit, omdat de nieuwe variant zich begon te verspreiden.

Mpox is een ziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen, maar ook via nauw fysiek contact wordt verspreid. De ziekte veroorzaakt koorts, spierpijn en huiduitslag. Omdat de ziekte voor het eerst bij Deense laboratoriumapen werd vastgesteld, in 1958, heette de ziekte tot voor kort apenpokken. In gebieden waar het virus van nature circuleert, zoals Afrika, zijn vooral knaagdieren drager.