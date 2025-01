Binnenland

In een opvanglocatie voor asielzoekers in Eindhoven heeft in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand gewoed. Ongeveer 170 bewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Vermoedelijk kan een groot aantal van hen binnen korte tijd terugkeren.