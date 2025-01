In de beroemde uitgaansstraat in de stad werden enkele uren na het inluiden van het nieuwe jaar veertien mensen doodgereden. De vermoedelijke dader, Shamsud-Din Jabbar, een 42-jarige oorlogsveteraan, kwam om bij een vuurgevecht met de politie.

In New Orleans wordt wisselend gereageerd op de komst van Biden, schrijft The Washington Post. „Ik zou willen dat hij de echte problemen aanpakte: klimaatverandering, verslechterde infrastructuur, onbetaalbare verzekeringen en de krimpende economie”, zei een inwoonster tegen de krant.

Witte Huis-persvoorlichter Karine Jean-Pierre zei eerder maandag dat Biden naar New Orleans trok om samen met Amerikanen te rouwen om het drama. „Hij gelooft dat dit ook een belangrijk onderdeel is van het werk dat hij als president moet doen”, aldus Jean-Pierre.

Vanuit de regering komt er meer steun voor New Orleans om grote evenementen te organiseren. Binnenkort vinden de Super Bowl en Mardi Gras plaats, twee evenementen waar veel beveiliging voor nodig is. Daar wordt „alle beschikbare mankracht” voor ingezet, aldus Jean-Pierre.