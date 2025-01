Nvidia en andere chipconcerns omhoog op gemengd Wall Street

Economie

Nvidia hoorde maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De AI-chipmaker en beurslieveling profiteerde van sterke omzetcijfers van het Taiwanese chipbedrijf Foxconn, een assemblagepartner van Nvidia. Ook kijken beleggers uit naar een speech van topman Jensen Huang die later op maandag op de planning staat op ’s werelds grootste techbeurs, de Consumer Electronics Show. Het aandeel klom 3,4 procent.