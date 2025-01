Binnenland

Storm Floriane is gaan liggen, meldt Weeronline maandagavond. „Vanaf exact 19.00 uur is er nergens meer stormkracht gemeten”, aldus het weerbureau. Voor de tweede officiële storm van dit kalenderjaar gaf het KNMI voor heel Nederland code geel af. Die waarschuwing gold in de loop van de avond enkel nog voor het noorden.