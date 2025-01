Chipbedrijven boeken flinke winsten op hoger Damrak

Ook het nieuws dat Microsoft van plan is om nog in zijn huidige financiële jaar 80 miljard dollar uit te geven aan de uitbreiding van datacenters droeg mogelijk bij aan de winsten voor de chipaandelen. ASML eindigde bovenaan de AEX-index en won 8,7 procent. Ook ASMI en Besi profiteerden flink en noteerden plussen tot 6,2 procent.

De stemming op de Europese markten was verder positief. Handelaren verwerkten het bericht dat medewerkers van aankomend president Donald Trump van de Verenigde Staten zijn plannen voor „universele” invoerheffingen lijken af te zwakken. Volgens Trump zelf klopt het bericht hierover van The Washington Post niet, liet hij weten in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij pleitte eerder voor heffingen van 10 tot 20 procent.

De AEX-index, de hoofdindex op het Damrak, eindigde maandag 0,8 procent hoger op 891,56 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 847,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot plussen tot 2,2 procent.

Prosus eindigde onderaan de Amsterdamse hoofdindex. Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte maandag bekend dat onder meer het Chinese gameconcern Tencent is toegevoegd aan een lijst van bedrijven die volgens het ministerie samenwerken met het Chinese leger. De techinvesteerder is grootaandeelhouder van Tencent en het aandeel Prosus zakte in navolging van het nieuws ruim 7 procent. Ook Unilever hoorde bij de dalers (min 2,5 procent), na een adviesverlaging van zakenbank RBC Capital Markets.

Bij de kleinere fondsen ging Azerion hard omhoog, nadat bekend was geworden dat bestuurders van het spelletjes- en advertentiebedrijf eigen aandelen Azerion gaan kopen. Dat moet duiden op vertrouwen in de toekomstige groeimogelijkheden van de onderneming. Het aandeel steeg ruim 24 procent.

De euro was 1,0395 dollar waard, tegen 1,0285 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,5 procent hoger op 74,30 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 76,88 dollar per vat.