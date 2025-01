Trudeau, premier sinds 2015, stond onder druk om op te stappen. Canada houdt in oktober parlementsverkiezingen en zijn Liberale Partij staat er in peilingen slecht voor. Ook dreigt een motie van wantrouwen tegen de regering, die geen meerderheid heeft in het parlement.

Er was de afgelopen jaren onvrede over kwesties die ook spelen in andere westerse landen, zoals de inflatie, huizenprijzen en migratie.

De progressieve Liberale Partij moet nu een opvolger kiezen voor de 53-jarige Trudeau, zoon van oud-premier Pierre Trudeau. De nieuwe partijleider wordt in principe ook de nieuwe premier.

De politieke onrust komt op een gevoelig moment. In buurland de Verenigde Staten treedt deze maand Donald Trump aan als president. Hij heeft gedreigd Canada zware importheffingen op te leggen als de grens niet beter wordt beveiligd.