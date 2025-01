Binnenland

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten zegt een knoop in haar maag te hebben van de trieste en schokkende gebeurtenissen in Rotterdam de afgelopen week. „Kun je elkaar in die omstandigheden een goed en gezond nieuwjaar wensen?”, vroeg ze zich hardop af tijdens de traditionele nieuwjaarstoespraak in het stadhuis.