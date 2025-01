Tussen Maastricht en Valkenburg rijden momenteel geen treinen door een omgewaaide boom op het spoor. Dit duurt naar verwachting tot 16.30 uur. Tussen Eindhoven en Weert rijden minder treinen doordat er een voorwerp - mogelijk een tak of een stuk plastic - in de bovenleiding is gewaaid. Hoe lang dit duurt, is volgens een woordvoerster van de NS niet bekend. Tussen Oss en Den Bosch is ook iets in de bovenleiding van het traject gewaaid. Daar rijden minder treinen tot naar verwachting 19.30 uur. Eerder lag er ook een boom op het spoor tussen Eindhoven en Helmond waardoor treinen vertraagd waren en er minder treinen reden. Dat probleem is inmiddels opgelost.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor de gevolgen van Floriane. „Door de harde wind zien we op dit moment aardig wat takken, bomen en andere objecten op de weg. Die zorgen behalve voor gevaar ook voor afgesloten rijstroken.” De dienst zegt dat het „opletten geblazen” is op de weg.

De lokale nieuwswebsite Regio15 meldt dat in Den Haag een deel van een winkelcentrum is afgezet nadat een gevelplaat naar beneden waaide. Een woordvoerder van de brandweer kan dit niet bevestigen, omdat er te veel meldingen van onder meer stormschade zijn om het uit te zoeken. Hoeveel meldingen er de afgelopen uren over de storm zijn gedaan weet hij niet, maar wel dat het er „meer dan gemiddeld” zijn. Het gaat om zaken als loshangende takken en omgewaaide bomen. In het zuidoosten van Brabant zijn tot dusver 32 meldingen binnengekomen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. „De meldingen variëren van takken op de weg tot dakplaten die los zijn gekomen.”

Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege windstoten van mogelijk 75 tot 100 kilometer per uur. Floriane is de derde officiële winterstorm en de tweede storm van het nieuwe jaar.