Buitenland

Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft een rechter in New York gevraagd zijn uitspraak in de zogenoemde zwijggeldzaak uit te stellen. Die staat nu gepland voor komende vrijdag. In rechtbankdocumenten staat dat de advocaten van Trump nog beroep willen aantekenen tegen besluiten van de rechter, die heeft geweigerd de zaak te schrappen.