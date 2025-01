Wall Street begint positief aan verkorte handelsweek

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten begonnen aan een verkorte handelsweek. Wall Street blijft donderdag dicht voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter. Het is dan een dag van nationale rouw in de Verenigde Staten. Vrijdag komt het banenrapport van de Amerikaanse overheid, wat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.