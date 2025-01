Binnenland

Delen van Nederland hebben maandag te maken met de tweede officiële storm van het jaar. In IJmuiden waaide het tussen 14.00 uur en 15.00 uur met windkracht 9, meldt weerbureau Weeronline. In Hoek van Holland werden windstoten van 108 kilometer per uur gemeten. De Franse weerdienst heeft de storm de naam Floriane gegeven.