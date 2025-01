Krant: team achter Trump zwakt plan voor invoerheffingen af

Trump pleitte als presidentskandidaat nog voor heffingen van 10 tot 20 procent op alles wat in de Verenigde Staten wordt ingevoerd. The Washington Post heeft evenwel gehoord dat er binnen het team achter de aankomende president nu gepraat wordt over heffingen die alleen gelden voor sectoren die cruciaal worden geacht voor de nationale of economische veiligheid.

De krant voegt er wel aan toe dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. Het maken van de plannen voor het nieuwe presidentschap zou nog in volle gang zijn. Het team dat voor Trump de machtsoverdracht voorbereidt, wilde tegen The Washington Post geen commentaar geven.