Boete voor aanbieder illegale gokwebsites van ruim 1 miljoen

Nederlandse spelers konden gokken op de website time2spin.com, eigendom van Alimaniere. Bij een hercontrole bleek de website door een IP-blokkade niet meer toegankelijk. Bij een nieuw onderzoek bleek dat de aanbieder een andere website had aangemaakt, timetospin1.com. Daar konden spelers terecht met het account dat ze eerder op de andere site hadden aangemaakt. Voor dat aanbod werd eerder een last onder dwangsom.

De totale boete bedraagt 1,05 miljoen euro. Die boete is hoger dan de 600.000 euro die geldt als basisbedrag. De Ksa meldt dat beide websites inmiddels niet meer toegankelijk zijn.

„Nederland heeft een legale markt om ervoor te zorgen dat mensen die willen gokken, dat veilig kunnen doen. Bij illegale aanbieders zien we vaak dat er op geen enkele manier rekening wordt gehouden met het voorkomen van risicovol speelgedrag. Zo was er sprake van een gebrek aan leeftijdsverificatie, waardoor minderjarigen ook kunnen spelen, en werden er inactiviteitskosten gerekend wanneer iemand een tijd lang geen gebruik maakte van zijn account. Tegen dit soort partijen treden we dan ook hard op”, aldus Ksa-bestuursvoorzitter Michel Groothuizen.