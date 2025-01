Slachtoffer ongeluk Zaandam is man (21) uit gemeente Zaanstad

Binnenland

Het slachtoffer van het dodelijke ongeluk zondagmiddag in Zaandam is een 21-jarige man uit de gemeente Zaanstad. De bestuurder van een vrachtwagen die bij het ongeval was betrokken, is een 35-jarige man uit Polen. Hij is aangehouden en na verhoor heengezonden, maar blijft wel verdachte, meldt de politie.