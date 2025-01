Ministerie: verschuiving doorstroomtoetsen geen reden tot zorg

Binnenland

Dat veel scholen voor een andere doorstroomtoets voor leerlingen uit groep acht kiezen, is volgens het ministerie van Onderwijs geen reden tot zorg. „Zolang leerlingen bij een gelijke prestatie op de diverse toetsen, een gelijk toetsadvies krijgen, is dat prima. En dat is ook het geval”, stelt het departement. Het ministerie kijkt wel naar onderlinge verschillen tussen de toetsen en hoe deze „indien nodig kunnen worden opgelost”.